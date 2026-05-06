Gallerie Deiva-Sestri, Giampedrone: “Convenzione impegnerà governo tramite Anas a realizzare intervento. Lavori per decine di milioni”

Le gallerie tra Deiva Marina, Moneglia e Sestri, oggetto lunedì di una riunione tecnica tra Regione, Mit, Anas e Comune monegliese, sono state anche tra i temi della seduta di ieri del Consiglio regionale, complici due interrogazioni, una presentata dalla consigliera Lilli Lauro (FdI), che chiedeva “quali iniziative ulteriori la Regione intenda assumere nei confronti del governo al fine di ottenere un ulteriore finanziamento straordinario dedicato, necessario a coprire il fabbisogno stimato, auspicando di far velocizzare tale iter per il completamento di tali opere”, l’altra avanzata dal consigliere Federico Romeo (Pd), “per conoscere quando la Regione intenda avviare la progettazione complessiva

dell’infrastruttura e rendere pubblico un piano complessivo di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero l’intero tratto delle gallerie”, attualmente chiuso a causa di criticità strutturali.

Risposta affidata all’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, che ha parlato del “percorso che Regione Liguria ha fatto da un anno a questa parte, intervenendo con uno stanziamento emergenziale da 3 milioni e 800mila euro, che ha dato la possibilità di aprire alcuni tratti delle gallerie sia in direzione Deiva, sia in direzione Sestri, per consentire a tutte le attività commerciali di operare”. A questo Regione ha fatto seguire un ulteriore stanziamento da 2 milioni “che consentirà, attraverso il ripristino di un tratto di galleria, di rendere raggiungibili a con l’auto alcune abitazioni da Moneglia verso Deiva; circa cento attualmente i residenti che non possono farlo”; un intervento, ha aggiunto, “che chiuderà la fase emergenziale e sarà eseguito direttamente dal Comune di Moneglia, con uno stanziamento del Fondo strategico regionale”, con Regione che sarà “soggetto pagatore e collaudatore”.

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