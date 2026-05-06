Genoa, ancora differenziato per Baldanzi e Norton-Cuffy

Genova. Il Genoa si è ritrovato al Signorini per preparare la trasferta di Firenze forte della salvezza raggiunta.

La commissione arbitri nazionale ha ufficializzato la designazione per la 36ª giornata e Fiorentina – Genoa è stata affidata all’arbitro Luca Massimi della sezione di Teramo. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Gamal Mokhtar e Alex Cavallina, rispettivamente delle sezioni di Lecco e Parma. L’attività di quarto ufficiale è stata assegnata all’arbitro Andrea Calzavara, tesserato nella sezione di Varese. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Davide Massa, sezione di Imperia, con il supporto come avar dell’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

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