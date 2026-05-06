Gestione dei musei civici, Montanari incontra i sindacati: si va verso partenariato pubblico-privato

Genova. L’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari nei giorni scorsi ha presentato ai rappresentanti sindacali la prossima pubblicazione del progetto di partenariato pubblico-privato per la gestione dei Musei Civici.

“Ho voluto incontrare le sigle sindacali per illustrare il nuovo progetto gestionale dei Musei Civici, un modello innovativo di partenariato pubblico-privato che nasce dall’esigenza di superare l’attuale frammentazione dei servizi, oggi già in larga parte affidati in appalto, e costruire una gestione più unitaria, integrata ed efficiente della rete museale cittadina. Il confronto con le organizzazioni sindacali è stato costruttivo e ha portato ad accogliere importanti richieste: dalla tutela del personale delle cooperative attualmente impiegato, alla verifica dell’applicazione del salario minimo, fino all’introduzione di elementi migliorativi per i futuri lavoratori, come la mensilizzazione. Si tratta di aspetti fondamentali per garantire stabilità, dignità e qualità del lavoro”.

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