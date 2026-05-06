Giardini Giuseppe Piccardo a Voltri, l’8 maggio l’inaugurazione della nuova area gioco

Genova. Venerdì 8 maggio sarà inaugurata ufficialmente la nuova area gioco dei giardini Giuseppe Piccardo di via Poerio, a Voltri.

L’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con 100mila euro di fondi comunali nel quadro dei 285mila euro in conto capitale trasferiti al Municipio VII Ponente, così come agli altri otto Municipi cittadini, ha consentito di effettuare il completo restyling della vecchia area ludica.

La nuova area gioco – situata nella parte centrale dei giardini e pensata per accogliere bambini di diverse fasce d’età e abilità motorie – è stata progettata con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, favorire lo sviluppo del gioco e della socializzazione e migliorare l’accessibilità degli spazi, attraverso l’utilizzo di forme e materiali di concezione moderna.

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