I pini di Carignano a rischio saranno transennati in vista dell’Adunata degli alpini

Genova. La procura di Genova, che ha messo sotto sequestro 38 pini marittimi in corso Podestà nel quartiere di Carignano dopo l’esposto di Italia Nostra, ha dato il via libera al Comune per transennare i due pini inseriti in classe di rischio C e sottoposti a stretto monitoraggio da parte di Aster, in vista dell’Adunata degli alpini del prossimo fine settimana.

Domani è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e di Aster insieme ai carabinieri forestali per definire l’area che sarà chiusa al transito anche pedonale.

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