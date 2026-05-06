Il record delle concessioni in Liguria è di Alassio: 179 da assegnare tra spiagge, chioschi e dehors. Melgrati a IVG: “Procedure avviate”

Alassio. Ha parlato di tutto, senza schivare nulla, nell’ultima puntata de “La Telefonata”, il podcast di IVG: un’intervista lunga e serrata in cui il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha risposto punto su punto su sicurezza, opere pubbliche, eventi e polemiche social, fino agli scenari politici che lo riguardano personalmente in vista dell’appuntamento amministrativo del 2028, così lontano eppure già vicino.

ASCOLTA “LA TELEFONATA” CON IL SINDACO MARCO MELGRATI

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