Investimenti per 200 milioni al Muggiano, Cgil: “Il nuovo bacino sarà un’opera fondamentale”

Fincantieri ha annunciato per il sito del Muggiano un piano di investimenti da 200 milioni di euro destinati al potenziamento delle attrezzature, al miglioramento delle infrastrutture e all’innalzamento degli standard di sicurezza. L’azienda ha svelato dettagli del piano industriale nel corso dell’incontro annuale tra azienda e rappresentanze sindacali Un intervento di particolare importanza riguarderà il bacino galleggiante: in attesa della realizzazione di una nuova struttura, quello attuale, risalente al 1970, è stato oggetto di una profonda ristrutturazione per garantire la piena operatività.

“Accogliamo positivamente gli investimenti che l’azienda sta facendo per migliorare il cantiere, non solo da un punto di vista estetico ma, soprattutto, volti a un rinnovamento generale delle attrezzature. Questo avrà sicuramente impatti positivi anche sulle condizioni di sicurezza – dice Marzio Artiaco, segretario generale della Fiom Cgil della Spezia -. Riteniamo che, a maggior ragione con la ripresa di carichi di lavoro importanti e con il conseguente innalzamento del personale impegnato nelle attività, vada posta in modo importante l’attenzione sulle condizioni dei lavoratori in appalto, sia da un punto di vista della sicurezza che della dignità delle condizioni di lavoro, da sempre tema critico. Siamo estremamente soddisfatti per la realizzazione del nuovo bacino, opera fondamentale per il futuro produttivo dello stabilimento”.

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