Lions Club Lerici, il tennis che unisce: al via la terza edizione del torneo solidale

Il Lions Club Lerici Golfo dei Poeti torna in campo con la terza edizione del Torneo di Tennis, quest’anno con la formula Doppio Misto Open, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 presso il Circolo Tennis Lerici, con accesso aperto al pubblico.

In una nota si legge: “L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Lerici e la collaborazione di UILT e del Circolo Tennis Lerici, vedrà la partecipazione di 46 tra giocatori e giocatrici, Lions e non Lions, che si confronteranno in doppio misto in un clima di sportività e condivisione. Il torneo si svolgerà con formula “Next Gen”, articolata in una prima fase a gironi e in un successivo tabellone ad eliminazione diretta, garantendo ritmo e coinvolgimento per tutti i partecipanti”.

“Giunto alla sua terza edizione, il torneo rappresenta ormai un appuntamento consolidato per il territorio, capace di unire passione sportiva e impegno sociale – spiegano gli organizzatori -. Cuore dell’iniziativa è infatti la sua finalità solidale: l’evento è organizzato a sostegno di Special Olympics Italia (Liguria) con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al finanziamento di corsi di tennis per persone con disabilità intellettive, offrendo così opportunità concrete di inclusione, crescita e benessere attraverso lo sport”.

La nota conclude: “Il Lions Club Lerici Golfo dei Poeti conferma così il proprio impegno nella realizzazione di attività di servizio a favore della comunità, promuovendo lo sport come strumento di integrazione e partecipazione”.

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