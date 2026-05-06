Marepulito, Le Grazie chiama a raccolta volontari e sub per l’edizione 2026

Torna uno degli appuntamenti più longevi e partecipati della tutela ambientale nel Golfo: “Operazione Marepulito” rinnova il suo impegno con la 33ª edizione, coinvolgendo ancora una volta volontari, subacquei e associazioni nella difesa del mare. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco delle Grazie, si svolgerà lungo un ampio tratto di costa che abbraccia la baia delle Grazie, l’isola Palmaria e il litorale di Porto Venere. Un’area di grande valore naturalistico che, anno dopo anno, diventa teatro di un’azione concreta contro l’inquinamento, in particolare quello legato alle microplastiche.

La giornata prenderà il via sabato 9 maggio alle ore 9, con ritrovo al porticciolo delle Grazie. I partecipanti potranno presentarsi direttamente sul posto già dalle 8.30 oppure mettersi in contatto con la Pro Loco nei giorni precedenti. Come da tradizione, l’evento vedrà la collaborazione di numerosi enti, operatori del mare e associazioni, a conferma di una rete sempre più ampia e consolidata. Non solo un intervento pratico di pulizia dei fondali, ma anche un momento di sensibilizzazione e condivisione, che da oltre trent’anni unisce il territorio nella difesa dell’ambiente marino. E al termine delle attività, spazio alla convivialità: la Pro Loco offrirà a tutti i partecipanti la tradizionale spaghettata, simbolo di una comunità che lavora insieme e insieme festeggia i risultati raggiunti.

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