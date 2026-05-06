Marola, cresce il malcontento per la chiusura della darsena: “Così si limita l’unico sbocco a mare del paese”

Si alza la tensione a Marola, dove la decisione della Marina militare di chiudere il varco della darsena Duca degli Abruzzi a partire dal prossimo 18 maggio sta alimentando un crescente malcontento tra i residenti. La misura, che prevede l’attivazione di una barriera anti-intrusione con aperture limitate a tre fasce orarie giornaliere, viene percepita dalla comunità come un’ulteriore stretta sull’unico accesso diretto al mare del paese.

Proprio per discutere le conseguenze del provvedimento, è stata convocata un’assemblea pubblica per venerdì 8 maggio alle 18 al Porticciolo di San Vito, promossa dall’Associazione Porticciolo San Vito e dalla Borgata Marinara Marola. L’incontro viene definito urgente e sarà aperto a tutta la cittadinanza di Marola, Acquasanta e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di individuare possibili iniziative di tutela del porticciolo e del suo utilizzo storico.

Ma pare che la questione sia arrivata anche sul tavolo dell’amministrazione comunale, che avrebbe convocato a Palazzo civico i rappresentanti delle realtà locali. Quel che è certo, sull’asse Marola – Piazza Europa, è che all’assemblea pubblica di venerdì pomeriggio è stato invitato anche il sindaco Pierluigi Peracchini.

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