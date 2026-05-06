Media Valbisagno, opposizione all’attacco sui rifiuti. Ed è polemica sulle mozioni “contingentate”

Genova. Si accende il dibattito politico nel Municipio IV Media Val Bisagno, dove i temi del decoro urbano si intrecciano con un duro scontro procedurale sul funzionamento del Consiglio municipale. Al centro della disputa, una nuova mozione dell’opposizione sulla gestione dei rifiuti e la decisione della maggioranza di porre un limite agli atti presentabili in aula.

I consiglieri Jessica Cammarata (Noi Moderati – Orgoglio Genova) e Maurizio Uremassi (Vince Genova) hanno depositato una mozione focalizzata sulla vivibilità e il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti.

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