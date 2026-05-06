Meteo: ancora precipitazioni al mattino, ma tempo in miglioramento dal pomeriggio

Liguria. Il sistema perturbato che ci ha interessato ha portato nuove precipitazioni a partire dalla notte, prima di un miglioramento previsto a partire dalla giornata di giovedì. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: temporali di moderata intensità in nottata e prima mattinata più probabili sul settore centro-orientale. Raffiche di Scirocco localmente superiori ai 50-60 Km/h sulle coste di Levante e di Libeccio sul ponente nella seconda parte di giornata

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