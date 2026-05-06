Meteo Liguria, migliora da metà giornata. Attenzione ai venti forti di Scirocco e poi Libeccio

Liguria. Il sistema perturbato che ha interessato la Liguria ha portato nuove precipitazioni già da stanotte. Il miglioramento è previsto a partire dalla giornata di giovedì nelle previsioni del Limet, Associazione ligure di meteorologia.

Ancora temporali di moderata intensità in prima mattinata più probabili sul settore centro-orientale. Precipitazioni in graduale esaurimento dalla seconda metà della mattinata e prime schiarite sull’estremo Ponente. Nel pomeriggio le schiarite si estenderanno anche sul resto della regione, anche sul settore centro-orientale non mancheranno ancora parziali annuvolamenti.

» leggi tutto su www.genova24.it