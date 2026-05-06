Nuova illuminazione per la ciclopedonale di Fiumaretta

L’Amministrazione comunale di Ameglia prosegue il percorso di rinnovamento della pubblica illuminazione intervenendo sulla pista ciclopedonale del canale Fabbricotti, a Fiumaretta. In quel tratto erano presenti infatti soltanto luci basse, ormai datate e non più idonee a garantire un’illuminazione adeguata né la sicurezza di chi percorre quotidianamente la ciclopedonale.

“Con il nuovo intervento – afferma l’assessore Cervia – vengono installati veri e propri lampioni a LED e luci basse, contapassi, capaci di offrire una luce uniforme, intensa e di qualità, trasformando completamente la fruibilità serale dell’area. La fornitura dei nuovi corpi illuminanti è stata affidata alla FO.EL Srl, mentre la posa in opera è stata eseguita dall’operatore economico Gaina Ivano”.

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