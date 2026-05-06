Nuovo ponte della Bradia, chiusura viale Alfieri posticipata a lunedì per maltempo

La programmata chiusura parziale del viale Alfieri istituita per consentire i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo ponte carrabile di Bradia è stata posticipata a lunedì 11 maggio. Una decisione assunta a causa delle avverse condizioni meteorologiche e in virtù del fatto che occorrono due giorni di lavoro. Lo comunica l’ufficio tecnico comunale a sua volta informato dalla ditta esecutrice dell’intervento. La chiusura parziale del viale Alfieri, finalizzata all’istituzione del senso unico in direzione dal guado verso via dei Molini, è ora prevista per lunedì prossimo.

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