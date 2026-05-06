Orlandini e García portano “Zaman” al Camec

Proseguono gli appuntamenti al Centro d’Arte Moderna e Contemporanea della Spezia. Venerdì 8 maggio alle 19 il museo ospiterà “Zaman”, una performance itinerante site-specific della durata di circa 40 minuti, ideata e interpretata dalla danzatrice spezzina Ilaria Orlandini e dal percussionista spagnolo Andrés Navarro García, entrambi basati a Bruxelles. Il progetto – il cui titolo significa “tempo” in turco – è un dialogo tra movimento, spazio e suono. Per il CAMeC, gli artisti proporranno una performance che attraverserà diverse sale del museo (piano terra e piani superiori, in via di definizione), mettendo in relazione diretta il gesto coreografico e musicale con le opere e l’architettura dello spazio espositivo.

Lo spazio diventa così parte attiva della creazione: materia, acustica, luce e atmosfera guideranno ritmo e dinamica della performance, sollecitando nuove prospettive percettive attraverso domande come: come ascoltare la danza? Come vedere la musica? “Zaman” è stato presentato in Belgio, Spagna, Italia e Germania in contesti eterogenei – teatri, musei, spazi pubblici e naturali – ed è sostenuto dalla Fédération Wallonie-Bruxelles (2024), oltre ad aver beneficiato di residenze artistiche presso Charleroi Danse e il Centro Coreografico La Gomera. L’ingresso è libero.

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