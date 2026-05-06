Passaporto, ora è possibile chiederlo anche negli uffici postali dei piccoli comuni

Genova. In 60 uffici postale della provincia di Genova – cioè tutti quelli dei comuni sotto i 15mila abitanti – è possibile richiedere e rinnovare il passaporto. La novità è stata presentata oggi nell’ufficio Polis del comune di Santa Margherita Ligure, con il sindaco Guglielmo Caversazio, la sindaca metropolitana Silvia Salis e la prima dirigente della divisione passaporti della Questura di Genova, Emanuela Sozzi.

L’iniziativa rientra nel progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane che mira a modernizzare e digitalizzare gli uffici postali nei comuni con meno di 15mila abitanti ed è stata sviluppata grazie all’accordo tra Poste Italiane, il ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy.

» leggi tutto su www.genova24.it