Persone sui binari tra Arcola e Sarzana, circolazione rallentata: cancellazioni e ritardi fino a 30 minuti

Disagi sulla linea ferroviaria tra Arcola e Sarzana per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari. La circolazione, rallentata a partire dalle 14.50, risultava ancora critica alle 15.50, con ripercussioni su treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che possono registrare ritardi fino a 30 minuti.

Sul fronte dei provvedimenti, il treno regionale 18371/18372 (Firenze–La Spezia) è stato cancellato nella tratta tra Vezzano Ligure e La Spezia Centrale: i viaggiatori sono stati indirizzati sul treno 19354 (Pisa–La Spezia), che effettua fermata straordinaria a Vezzano Ligure.

Cancellato anche il treno regionale 18399 (La Spezia–Firenze) tra La Spezia e Vezzano Ligure: i passeggeri possono utilizzare i treni 19254, 19371 o 18401.

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