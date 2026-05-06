Portofino: targa a Silvio Berlusconi, falso scoop sull’inaugurazione

Una targa presente da mesi che a Portofino indicava la passeggiata intitolata a Silvio Berlusconi. Coperta da un telo che qualcuno avrebbe tolto per fotografare la targa e inviarla ad un giornale come fosse uno scoop. Il percorso dedicato al Cavaliere è quello stabilito con la Prefettura tre anni fa. Ora è probabile che la targa violata venga sostituita in attesa dell’inaugurazione del percorso che è prevista tuttavia in sordina, in una data concordata con Pier Silvio Berlusconi. Nel mirino non i giornalisti, ma chi avrebbe tolto il telo che copriva la targa.

Foto: Pier Silvio Berlusconi festeggia il compleanno in Piazzetta

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