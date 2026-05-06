Poste italiane celebra la mamma negli uffici postali con una cartolina filatelica speciale

Poste Italiane celebra anche quest’anno, a La Spezia, la Festa della Mamma con una cartolina filatelica: un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una data significativa, un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La colorata cartolina “Cara Mamma ti scrivo” può essere acquistata online sul sito poste.it, presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale La Spezia Centro, oltre che nei nove Spazio Filatelia del territorio nazionale, dove fino all’11 maggio saranno anche disponibili gli annulli speciali.

Per qualsiasi curiosità sul mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it.

L’articolo Settimana della celiachia: le iniziative in tutta la Liguria proviene da Città della Spezia.

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