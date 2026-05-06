Quarta edizione per “Tutta la vita davanti. Il festival di teatro per i vecchi del futuro”

Torna a Spezia alla sua quarta edizione da venerdì 8 a domenica 10 maggio Tutta la vita davanti, festival teatrale targato Scarti il Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione in collaborazione con FuoriLuogo 15 diretto da Alice Sinigaglia, regista e autrice spezzina, affiancata per la prima volta da Francesca Lombardi, organizzatrice e curatrice di Scarti.

Questa edizione – spiegano Sinigaglia e Lombardi – cambia forma senza perdere il filo. I nostri due percorsi professionali seppure diversi convergono nell’idea che un festival under 35 debba essere prima di tutto uno spazio di ascolto e di rischio. In questi anni il Dialma ha ospitato decine di artiste e artisti che lavorano in quella zona mobile dove il teatro si mescola con la performance, la musica, il cinema, la parola dal vivo. Non abbiamo mai cercato di fotografare una generazione ma piuttosto di restituirne il movimento, le urgenze, le domande aperte. Il programma nasce da questo doppio sguardo e porta sul palco lavori che insistono su una soglia: tra generi, tra linguaggi, tra il bisogno di raccontare e la difficoltà di trovare la forma giusta per farlo. L’altro focus di questa edizione è Sottobanco, progetto di Stratagemmi Prospettive Teatrali: un gruppo di ragazze e ragazzi under19 che guardano il teatro senza filtri, senza gerarchie, seguendo tutto il festival con recensioni, interviste e una tavola rotonda condotta da loro. Tutta la vita davanti vuole essere anche uno spazio di incontro aperto ai giovani spezzini che abbiano voglia di attraversarlo, fermarsi, riconoscersi negli altri. Non solo un programma di spettacoli, ma un luogo in cui chi ha tra i 16 e i 35 anni possa specchiarsi in chi fa della scena il proprio mestiere, e viceversa; nella convinzione che il festival funzioni davvero solo quando il confine tra palco e platea diventa permeabile, e stare insieme diventa parte dell’esperienza. E poi come sempre, Tutta la vita davanti è anche molto divertente.

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