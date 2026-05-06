Quiliano, approvato il Bilancio Consuntivo: “Una Città in crescita e in pieno sviluppo: un 2025 contraddistinto da risultati positivi”

Quiliano. “Una città in crescita e in pieno sviluppo. Con una forte base di finanziamenti pubblici statali, regionali e comunitari. Nessun aumento delle tasse e dei tributi locali, e di contro un elevatissimo recupero dell’evasione fiscale. Una crescita esponenziale di servizi al territorio e di opere pubbliche realizzate per la città”. Sono questi gli elementi principali che contraddistinguono il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, approvato dal consiglio comunale di Quiliano nella seduta del 28 aprile.

“Il 2025 è stato un anno intenso per tutte le varie attività, i numerosi cantieri di opere pubbliche e gli interventi avviati – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e il vicesindaco e assessore al bilancio Tiziana Bruzzone – che hanno permesso di contribuire a fornire uno scatto ulteriore alla crescita e sviluppo della nostra città sotto i vari fronti, per quanto riguarda le opere pubbliche, le politiche sociali, educative e culturali, la promozione culturale, turistica e sportiva del territorio e la digitalizzazione dell’Ente”.

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