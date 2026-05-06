Recco: visita con l’Ardiciocca alla mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale

L’associazione recchese l’Ardiciocca propone una visita guidata con microfonaggio alla
mostra di “Van Dyck” a Palazzo Ducale a Genova, mercoledì 20 maggio. Appuntamento: ore 10.20 a Genova in Piazza De Ferrari davanti a Palazzo Ducale “che ognuno raggiungerà con mezzi propri”. Oppure partenza da Recco in pullman alle ore 9.00 con arrivo a Genova Brignole ore 9.45 percorso a piedi via Fiume, via XX Settembre e arrivo Piazza De Ferrari. Pranzo libero – oppure all’osteria il Cadraio e rientro a Recco.
Per informazioni e prenotazioni telefonare entro lunedi 11 maggio a: Angio Diena cell. 339150249