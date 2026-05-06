Riforma degli istituti tecnici, AVS Liguria: “A fianco di docenti e studenti contro una scuola più povera”

Liguria. “Alleanza Verdi e Sinistra Liguria esprime la propria netta contrarietà alla riforma degli istituti tecnici e professionali promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si tratta di un progetto che, invece di investire sulla crescita dei cittadini, punta a trasformare la scuola pubblica in un bacino di manodopera a basso costo, riducendo l’istruzione a un ingranaggio del sistema produttivo”. Luigi Lanza e Giorgia Parodi, rappresentanti di AVS Liguria, esprimono solidarietà allo sciopero indetto dai sindacati dei lavoratori della scuola per protestare contro la riforma degli istituti tecnici e professionali promossa dal governo.

“L’impianto della riforma disegna un sistema scolastico pericolosamente piegato alle contingenze del mercato, con l’obiettivo di formare lavoratori ‘pronti all’uso’, sacrificando lo sviluppo di una coscienza critica e di un bagaglio culturale solido. La logica della spendibilità immediata finisce per privilegiare gli interessi privati, ignorando che il valore dell’insegnamento risiede nella libertà di apprendimento e nell’autonomia delle istituzioni scolastiche, pilastri oggi messi sotto attacco da una visione che antepone il profitto alla conoscenza”, ricordano Lanza e Parodi.

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