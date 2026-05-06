‘Santa’: è nata la passeggiata dedicata a Fernanda Pivano

Triplice taglio del nastro e triplice inaugurazione in un solo pomeriggio per il sindaco della città metropolitana di Genova, Silvia Salis, a Santa Margherita Ligure. Dopo l’ufficio passaporti alle Poste di via dell’Arco, c’è stata una riunione a porte chiuse della Salis con gli amministratori locali di Santa Margherita e diversi sindaci del territorio: Fabio De Ponti, sindaco di Zoagli; Giovanni Anelli, sindaco di Camogli; Elisabetta Ricci, sindaca di Rapallo; Matteo Viacava, sindaco di Portofino; e Simone Franceschi, sindaco di Vobbia e vicesindaco della Città metropolitana

La riunione è stata ospitata nella nuovissima sala della Casa del Mare, affacciata sul porto. Al termine le autorità si sono trasferite all’inizio della passeggiata a mare ricavata sopra la diga foranea. Dopo una breve cerimonia con il sindaco Guglielmo Caversazio, le autorità civili e militari, i rappresentanti delle associazioni e numerosi cittadini, la Salis e il vicesindaco di Santa Margherita, Fabiola Brunetti, hanno tolto il drappo rosso che copriva la targa con cui la passeggiata viene intitolata alla celebre intellettuale della beat generation (e non solo) Fernanda Pivano. Poi sempre la Salis insieme a Caversazio ha tagliato il nastro anche alla porta di ingresso della Casa del Mare, i cui lavori di ristrutturazione sono stati appena ultimati. La struttura è già stata utilizzata per il Festival del Mare, ma non aveva ancora avuto un’inaugurazione ufficiale.

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