Scuola: domani, 7 maggio, anche in Liguria sciopero del personale degli istituti tecnici

Savona. Il giorno 7 maggio la Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil ha proclamato lo sciopero del personale docente, non docente e dirigente degli istituti tecnici. Flc Cgil chiede il ritiro dell’attivazione della riforma degli Istituti tecnici. In occasione dello sciopero si terrà un presidio regionale davanti alla Prefettura di Genova in largo Lanfranco a partire dalle ore 10.30 e a seguire una delegazione sarà ricevuta in Prefettura alla presenza di rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale.

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