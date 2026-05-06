Settimana della Celiachia, la Liguria si mobilita tra informazione, inclusione e prevenzione: nella nostra regione oltre 7000 pazienti

Liguria. Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana della Celiachia. Anche in Liguria un ampio programma di iniziative dedicate al tema presentato oggi in conferenza stampa dall’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, da Caterina Pilo, direttrice generale dell’Associazione italiana celiachia e da Francesco Caso, referente dell’associazione in Liguria. Un calendario articolato che va dagli appuntamenti istituzionali alle attività sportive, dai momenti conviviali agli incontri informativi, fino all’illuminazione simbolica in verde di monumenti come la fontana di piazza De Ferrari, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su una patologia che coinvolge migliaia di cittadini.

In Liguria i pazienti celiaci sono oltre 7.000 nel 2025, in crescita rispetto ai circa 6.700 registrati nel 2024. Un dato che conferma l’importanza di rafforzare percorsi di diagnosi e presa in carico. In questo contesto si inserisce la recente approvazione di due percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), dedicati rispettivamente alla popolazione adulta e pediatrica.

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