Settimana della celiachia: le iniziative in tutta la Liguria

Dal 9 al 17 maggio torna la Settimana della Celiachia 2026, con la Liguria al centro di un ampio programma di iniziative dedicate al tema. Un calendario articolato che va dagli appuntamenti istituzionali alle attività sportive, dai momenti conviviali agli incontri informativi, fino all’illuminazione simbolica in verde di monumenti, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su una patologia che coinvolge migliaia di cittadini.

In Liguria i pazienti celiaci sono oltre 7.000 nel 2025, in crescita rispetto ai circa 6.700 registrati nel 2024. Un dato che conferma l’importanza di rafforzare percorsi di diagnosi e presa in carico. In questo contesto si inserisce la recente approvazione di due percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA), dedicati rispettivamente alla popolazione adulta e pediatrica.

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