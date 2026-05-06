Sicurezza stradale, Bogliolo (vince Liguria): “Da Regione 6 milioni per nuove infrastrutture e dispositivi salva-motociclisti”

Liguria. “La sicurezza dei liguri sulle strade non può più attendere, specialmente per le categorie più vulnerabili. Con l’interrogazione discussa ieri in consiglio regionale, abbiamo ottenuto la conferma di uno stanziamento di 6 milioni di euro attraverso il Fondo Strategico Regionale: risorse concrete che serviranno a mettere in sicurezza la nostra rete viaria e a installare i dispositivi salvavita per i motociclisti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Vince Liguria, Federico Bogliolo, a margine della seduta.

“I dati del 2024 ci dicono che la Liguria è la regione con la più alta densità di moto in Italia e Genova, purtroppo, detiene la ‘maglia nera’ nazionale per sinistri che coinvolgono le due ruote. Spesso – sottolinea Bogliolo – non è l’impatto iniziale a essere fatale, ma il contatto con i paletti dei guardrail tradizionali che agiscono con il cosiddetto ‘effetto lama’, causando lesioni gravissime o decessi. È una strage silenziosa, la nostra regione spende oltre 650 milioni di euro l’anno in costi sociali, che dobbiamo fermare con i Dispositivi Salva Motociclisti (DSM)”.

» leggi tutto su www.ivg.it