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Sicurezza stradale, Bogliolo (vince Liguria): “Da Regione 6 milioni per nuove infrastrutture e dispositivi salva-motociclisti”

Sicurezza stradale, Bogliolo (vince Liguria): “Da Regione 6 milioni per nuove infrastrutture e dispositivi salva-motociclisti”

moto motociclista

Liguria. “La sicurezza dei liguri sulle strade non può più attendere, specialmente per le categorie più vulnerabili. Con l’interrogazione discussa ieri in consiglio regionale, abbiamo ottenuto la conferma di uno stanziamento di 6 milioni di euro attraverso il Fondo Strategico Regionale: risorse concrete che serviranno a mettere in sicurezza la nostra rete viaria e a installare i dispositivi salvavita per i motociclisti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Vince Liguria, Federico Bogliolo, a margine della seduta.

“I dati del 2024 ci dicono che la Liguria è la regione con la più alta densità di moto in Italia e Genova, purtroppo, detiene la ‘maglia nera’ nazionale per sinistri che coinvolgono le due ruote. Spesso – sottolinea Bogliolo – non è l’impatto iniziale a essere fatale, ma il contatto con i paletti dei guardrail tradizionali che agiscono con il cosiddetto ‘effetto lama’, causando lesioni gravissime o decessi. È una strage silenziosa, la nostra regione spende oltre 650 milioni di euro l’anno in costi sociali, che dobbiamo fermare con i Dispositivi Salva Motociclisti (DSM)”.

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