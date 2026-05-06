Torna il concorso “I ciù bravi fanti de Spèza”

Torna il concorso scolastico provinciale “I ciù bravi fanti dè Speza” dedicato alla valorizzazione degli studenti che distinguono per risultati didattici e atletici. L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, vede quest’anno il supporto di Blastness attraverso l’impegno di Andrea Delfini e Nanni Grazzini.

“Il concorso gratifica i migliori alunni della nostra provincia per profitto e risultati sportivi raggiunti”, si legge nella nota ufficiale. Al termine dell’anno scolastico, i docenti di educazione fisica di ogni istituto segnaleranno cinque studenti che abbiano coniugato “ad alto livello lo sport e il profitto scolastico”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com