Trippa, il ministero della Salute salva castagnetta e riccetto: ok alla vendita

Liguria. Il ministero della Salute ha dato il via libera alla vendita di castagnetta e riccetto, tagli di trippa che fanno parte della secolare tradizione gastronomica genovese. Il parere era stato richiesto dalla Regione Liguria e condivide l’interpretazione formulata dall’ente sull’impiego di questa materia prima per la produzione di alimenti destinati al consumatore finale.

“Un passo importante a tutela di una delle tradizioni liguri e, nello specifico, di un piatto che è eccellenza della nostra cucina − spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana − l’utilizzo del riccetto e della castagnetta, che sono l’apparato riproduttivo della mucca, nell’ambito della preparazione della trippa, era stato messo in discussione dall’applicazione di un regolamento comunitario. Un esito non scontato, reso possibile dalla tenacia dei trippai e dell’associazione macellai, ma anche dalla capacità di dialogo e di ascolto delle istituzioni”.

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