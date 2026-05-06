Alle Poggi-Carducci arrivano le tende interne per rendere utilizzabili le aule più esposte al sole. Il Comune di Sarzana ha affidato alla ditta Ferrari Marco Tende la fornitura e l’installazione dei tendaggi nel nuovo plesso scolastico, nell’ambito dei lavori di sostituzione edilizia del Lotto 1B. L’intervento nasce da una necessità pratica emersa nell’utilizzo dell’edificio. Nell’atto si legge infatti che i tendaggi risultano necessari “per limitare l’apporto di calore dovuto all’irraggiamento e che rendono le aule inutilizzabili nei giorni con maggior impatto solare”. Per questo saranno installati pannelli scorrevoli con struttura a binario in alluminio bianco e tessuto ignifugo al primo piano, nelle due aule sopra l’ingresso principale, destinate a sale polifunzionali per lettura, musica e altre attività. Una ulteriore tenda sarà collocata al piano terra, nel locale dove si trova la strumentazione hardware di controllo degli impianti della scuola: anche in questo caso l’obiettivo è garantire una temperatura adeguata al corretto funzionamento degli apparati. L’affidamento, disposto con determinazione dirigenziale prevede una spesa complessiva di quasi 17mila euro.

L’articolo Troppo sole nelle aule del Poggi-Carducci: nuovi tendaggi nel plesso scolastico proviene da Città della Spezia.

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