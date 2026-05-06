Turismo e trasporti, Crovara: “Durante il ponte c’è stato il caos, servono più corse. Il Comune non può girarsi dall’altra parte”

Nuova interrogazione della consigliera comunale di Italia Viva Gina Gabriella Crovara. Il tema è quello del turismo, a pochi giorni dal ponte del 1° maggio. In una nota l’esponente di opposizione si focalizza sulla Stazione centrale della Spezia definendola “inadeguata” e rimarcando la necessità di “più corse e lavori urgenti”.

Per Crovaria i treni erano “saturi già alla partenza, code di oltre un’ora, autobus presi d’assalto, parcheggio della stazione sporco e insicuro. Il ponte del 1° maggio ha messo a nudo tutte le fragilità del sistema di trasporto da La Spezia alle Cinque Terre e per le località di Porto Venere e Lerici”.

L’interrograzione di Crovara è a risposta scritta e rivolta sia al sindaco che agli assessori con deleghe alla Mobilità e al Turismo. “Un flusso turistico così intenso era del tutto prevedibile: c’era un giorno in più di festa. Eppure ci siamo fatti trovare impreparati, residenti e turisti hanno subito disagi inaccettabili. La stazione della Spezia Centrale è inadeguata: piccola, con un solo ascensore per i bagagli spesso guasto, fatiscente e con un parcheggio sotterraneo che fa paura”.

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