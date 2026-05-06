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Politica

Turismo e trasporti, Crovara: “Durante il ponte c’è stato il caos, servono più corse. Il Comune non può girarsi dall’altra parte”

Turismo e trasporti, Crovara: “Durante il ponte c’è stato il caos, servono più corse. Il Comune non può girarsi dall’altra parte”

Gabriella Crovara

Nuova interrogazione della consigliera comunale di Italia Viva Gina Gabriella Crovara. Il tema è quello del turismo, a pochi giorni dal ponte del 1° maggio. In una nota l’esponente di opposizione si focalizza sulla Stazione centrale della Spezia definendola “inadeguata” e rimarcando la necessità di “più corse e lavori urgenti”.

Per Crovaria i treni erano “saturi già alla partenza, code di oltre un’ora, autobus presi d’assalto, parcheggio della stazione sporco e insicuro. Il ponte del 1° maggio ha messo a nudo tutte le fragilità del sistema di trasporto da La Spezia alle Cinque Terre e per le località di Porto Venere e Lerici”.
L’interrograzione di Crovara è a risposta scritta e rivolta sia al sindaco che agli assessori con deleghe alla Mobilità e al Turismo. “Un flusso turistico così intenso era del tutto prevedibile: c’era un giorno in più di festa. Eppure ci siamo fatti trovare impreparati, residenti e turisti hanno subito disagi inaccettabili. La stazione della Spezia Centrale è inadeguata: piccola, con un solo ascensore per i bagagli spesso guasto, fatiscente e con un parcheggio sotterraneo che fa paura”.

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