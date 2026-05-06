Varazze: il 16 maggio la Nazionale di ginnastica ritmica protagonista di una giornata tra sport, spettacolo e impegno sociale

Varazze. Si inserisce nel ricco calendario di eventi legati alla presenza delle Frecce Tricolori, attese a Varazze il 17 maggio, l’appuntamento di sabato 16 maggio che vedrà protagonista la squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, simbolo dell’eccellenza sportiva del Paese.
La giornata prenderà il via alle ore 11 in piazzale De Gasperi con l’inaugurazione del Villaggio Airshow, spazio dedicato a sponsor, GP Days e Aeronautica Militare, con simulatore di volo e visore 3D, pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età.