Adunata degli alpini, il Tar gela gli ambulanti di via Tortosa e Terralba: sabato niente mercato

Genova. La prima sezione del Tar Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva legata al ricorso depositato da Aval, associazione venditori ambulanti liguri, contro l’applicazione dell’ordinanza del Comune che vieta lo svolgimento dei mercati mobili di via Tortosa e Terralba nella giornata di sabato 9 maggio nell’ambito delle misure di protezione civile legate all’Adunata nazionale degli alpini.

La sigla autonoma degli ambulanti, assistiti dagli avvocati Massimiliano Bombardi e Alessio Centanaro, nei giorni scorsi aveva dichiarato a gran voce la propria contrarietà alla sospensione dei mercati, diversamente da altre associazioni di categoria che avevano accettato un accordo con Tursi per l’organizzazione di un altri mercati in altre giornate a parziale risarcimento della giornata di lavoro persa.

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