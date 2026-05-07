Albenga celebra il Premio “C’era una Svolta”: studenti da tutta Italia

Albenga. Si terrà questo weekend la premiazione della XXIX edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una Svolta”, promosso dal Liceo Statale “Giordano Bruno” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Albenga e con il contributo della Fondazione De Mari di Savona.

Da quasi trent’anni, il Premio rappresenta un’iniziativa culturale particolarmente significativa capace di valorizzare il talento delle nuove generazioni e di rafforzare il dialogo tra scuola, istituzioni e mondo della letteratura.

Un percorso che conferma il Liceo “Giordano Bruno” come una vera eccellenza educativa e culturale, punto di riferimento non solo per Albenga ma per l’intero panorama nazionale.

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