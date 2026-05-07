Alpini, la prima cerimonia è al Memoriale del Ponte Morandi: l’incontro con i familiari delle vittime

Genova. C’è un filo rosso che lega gli avvenimenti di questi giorni e il crollo del ponte Morandi. Uno dei motivi per cui Genova si è candidata a ospitare la 97esima Adunata nazionale degli alpini è perché le penne nere, nell’immediatezza della tragedia, si misero a disposizione per dare una mano con servizi di protezione civile e volontari, per supportare la popolazione e i soccorsi. Otto anni fa quando crollò il viadotto l’allora sindaco di Genova Marco Bucci chiamò il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini chiedendogli espressamente un aiuto.

In ricordo di quell’intervento, l’Associazione Nazionale Alpini oggi ha reso omaggio alle vittime del disastro con una cerimonia all’interno del Memoriale in lungoargine Polcevera: un momento di raccoglimento, culminato con un “silenzio” e la deposizione di una corona di fiori.

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