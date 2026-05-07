Avegno: api o vespe nel camino, anziana chiede aiuto ai vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio i vigili del fuoco di Rapallo sono stati chiamati da una pensionata allarmata dalla presenza di imenotteri che hanno fatto il nido nel camino della sua casa, ad Avegno. Questo è il periodo in cui le api emigrano per formare un nuova sede. I vigili del fuoco in genere chiamano, se reperibile, un apicoltore esperto che può richianare le api, rinchiuderle e dare loro una nuova casa. Se invece si tratta di vespe sono gli steesi vigili del fuoco ad effettuare un “intervento tecnico” per indurre le api a lasciare la loro sede. Un nido in un camino può rappresentare un pericolo, creando problemi alla canna fumaria. Alle 20 il camino è stato liberata; l’anziana può stare tranquilla.

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