Balconi, finestre, angoli caratteristici: a Porto Venere un maggio in fiore

Alle porte la prima edizione di “Porto Venere in fiore”, concorso dedicato alla valorizzazione estetica e culturale del territorio di portovenerese promosso dalla Pubblica assistenza locale con il sostegno del Consorzio turistico di Porto Venere e la partecipazione della Pro Loco e della borgata. Il concorso, aperto a tutti, invita cittadini, residenti e attività commerciali a partecipare attraverso l’allestimento floreale di balconi, terrazzi, portoni, finestre e angoli caratteristici del borgo. L’iniziativa prenderà ufficialmente il via venerdì 8 maggio e si concluderà alla fine del mese. Le installazioni saranno valutate da una giuria tecnica qualificata, affiancata da una giuria popolare: visitatori e cittadini potranno infatti esprimere la propria preferenza tramite un sistema di voto accessibile con QR code, posizionato accanto alle opere in concorso. I vincitori riceveranno premi e riconoscimenti, oltre a opportunità messe a disposizione dal Consorzio turistico. La premiazione si terrà nel corso della seconda settimana di giugno.

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