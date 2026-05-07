COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Baseball, la Cairese conquista il quarto successo consecutivo

Baseball, la Cairese conquista il quarto successo consecutivo

Baseball

Castellamonte. Quarta vittoria consecutiva per la Cairese, che supera la Canavese per 8-3 e resta a punteggio pieno.

Trasferta insidiosa su un campo complicato, dove la partita può cambiare da un momento all’altro. La formazione schierata dai tecnici Ferrer e De Bon è ormai quella consolidata: Castagneto e Marenco formano la batteria partente, Bloise e Bussetti presidiano gli angoli caldi del diamante, mentre Garra e Franchelli compongono la cerniera centrale. L’esterno è affidato a De Los Santos, Gandolfo e Medina, con Sechi nel ruolo di battitore designato.

» leggi tutto su www.ivg.it