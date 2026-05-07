Baseball, la Cairese conquista il quarto successo consecutivo

Castellamonte. Quarta vittoria consecutiva per la Cairese, che supera la Canavese per 8-3 e resta a punteggio pieno.

Trasferta insidiosa su un campo complicato, dove la partita può cambiare da un momento all’altro. La formazione schierata dai tecnici Ferrer e De Bon è ormai quella consolidata: Castagneto e Marenco formano la batteria partente, Bloise e Bussetti presidiano gli angoli caldi del diamante, mentre Garra e Franchelli compongono la cerniera centrale. L’esterno è affidato a De Los Santos, Gandolfo e Medina, con Sechi nel ruolo di battitore designato.

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