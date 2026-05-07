Bassetti querela il Codacons per diffamazione, il Tribunale archivia tutto: “Esercitato il diritto di critica”

Genova. L’infettivologo genovese Matteo Bassetti è stato sconfitto in tribunale da Codacons e Assourt, associazioni dei consumatori che durante la pandemia inviarono un’istanza a Rai e Mediaset per raccomandare di “evitare le apparizioni televisive di professionisti sanitari sovvenzionati dalle industrie farmaceutiche, onde evitare possibili conflitti di interesse e condizionamenti di pensiero”. Il medico aveva sporto querela per diffamazione, ma il giudice ha dato ragione alle associazioni, secondo quanto riportato dal Codacons.

Secondo Bassetti si trattava di un attacco gravemente lesivo della reputazione professionale, in considerazione del fatto che le affermazioni relative alla percezione di compensi erano totalmente false. Svolte le opportune indagini, in prima istanza il pm aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, richiesta contro cui il medico ha presentato opposizione.

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