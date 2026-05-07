“Continuiamo dagli undici metri”, ad Albenga torna l’edizione dedicata ai calci di rigore con una crociera in palio

Albenga. Il grande calcio torna protagonista nella città ingauna, ma questa volta la sfida si decide tutta dal dischetto degli undici metri. Sabato 13 giugno 2026, la cornice dello Stadio Annibale Riva di Albenga ospiterà l’evento organizzato da Emanuele Scorsone e Loris Giunta dedicato ai calci di rigore.

Già più di quaranta squadre iscritte, l’anno scorso la coppia Scalvini e Gabriel Graziani si è aggiudicata la lotteria finale vincendo il tanto ambito trofeo, e non ultima per importanza un viaggio in crociera.

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