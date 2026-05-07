Cori e strette di mano, Bucci dà il benvenuto agli Alpini: “Genova non si riconosce nel pregiudizio”

Genova. Un video in cui canta con loro e un messaggio di vicinanza e “affetto”. Il presidente della Regione Marco Bucci ha dato così il benvenuto agli Alpini arrivati a Genova per la 97esima adunata nazionale, che animerà le strade della città sino a domenica.

“Genova e la Liguria sono entusiaste di accogliervi a braccia aperte. L’adunata rappresenta molto più di un grande evento: è una festa popolare, un momento di amicizia, di memoria, di orgoglio italiano e di valori che gli Alpini incarnano da sempre. Solidarietà , sacrificio, impegno per il prossimo, presenza concreta nei momenti difficili del nostro Paese”, ha dato Bucci.

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