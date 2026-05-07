Dai cavalli selvaggi dell’Antola a Pentema: un documentario sull’Alta Via dei Monti Liguri

Genova. È stato presentato giovedì mattina “Vivi l’Alta Via Dei Monti Liguri – Il battito selvaggio della Liguria tra cielo e mare“, documentario di 52 minuti realizzato per promuovere e valorizzare l’ambiente ecosostenibile, la storia, la cultura e paesaggi incantevoli.

Scritto da Aldo Gandolfo, prodotto da Silvio Gandolfo per AlJesida e diretto da Giorgio Faraldi (operatori Willie Boehmer, Luca Favre, Mattia Scarfò e Danilo Guidarelli alla presa diretta audio), il documentario narra un percorso che non è solo un cammino ma un’emozione che attraversa l’anima e rimane sospesa tra le vette delle Alpi Liguri e l’azzurro infinito del Mediterraneo. Vivi Alta Via dei Monti Liguri è stato girato nel 2025 in due mesi di riprese con protagonisti Katia Figini e Andrea Dessimoni guidati dalla voce narrante di Andrea Munari.

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