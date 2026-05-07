Dalla tripletta di Costa al primo gol verso la Serie A di Gudjhonsen: Spezia di scena a Pescara per l’undicesima volta

Quello di domani all’Adriatico sarà l’undicesimo Pescara-Spezia della storia. Una sfida che si è vissuto solo ed esclusivamente in Serie B, a partire dagli anni Quaranta, nelle ultime apparizioni spezzine prima della retrocessione del 1951. Sono quattro i successi in dieci precedenti per la squadra bianca, gli stessi dei padroni di casa, al fronte di solo due pareggi. L’ultimo incrocio, giocato nell’ottobre del 2019, è entrato indelebilmente nella storia dello Spezia, una delle sliding doors più importanti dell’epoca recente del club di via Melara.

Dopo tre sconfitte consecutive, lo Spezia di Vincenzo Italiano si presentava all’Adriatico di Pescara da ultimo in classifica. Il tecnico, confermato da Guido Angelozzi dopo la contestazione fuori dai cancelli del Picco a seguito del ko per 4-2 contro il Trapani e dopo la sconfitta interna contro il Benevento, si giocava le ultimissime chance di rimanere aggrappato alla panchina della squadra bianca, in quella che era la sua prima esperienza da allenatore in Serie B. Pescara, che era diventata l’ultima opportunità di Italiano, divenne la sfida della svolta della stagione culminata poi con la promozione in Serie A, grazie all’uomo meno atteso: Sveinn Aron Gudjhonsen. Con quello che è poi diventato il gol più importante della sua carriera, l’islandese regalò i tre punti allo Spezia, in rimonta dopo il vantaggio di Machin. Il pareggio di Bartolomei e la rete di Gudjhonsen fecero ripartire il campionato di Italiano, da lì in avanti mai più in discussione.

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