Eccellenza, Girgenti non è più l’allenatore della Carcarese

La Carcarese ha reso noto che non sarà Davide Girgenti a guidare la squadra nel prossimo campionato di Eccellenza. L’allenatore savonese era subentrato a Michele Battistel a 11 giornate dalla fine con l’obiettivo di salvare la squadra. Così è stato senza dover passare dai playout.

L’allenatore ha ringraziato tutto il club per l’opportunità sui suoi profili social. “Per programmare un percorso – scrive poi – occorre fiducia reciproca e pieno allineamento di visione di intenti. Se ciò viene a mancare bisogna fermarsi in tempo”. Ha poi evidenziato come l’obiettivo sia stata raggiunto: “Undici gare a disposizione per salvarci, durante le quali abbiamo incontrato e superato diversi ostacoli, migliorato le statistiche e siamo arrivati a conquistare un ottimo 8^ posto in classifica. Inizialmente inaspettato. Nessuno potrà cancellarlo. This is football”.

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