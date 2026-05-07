Firmata una convenzione quadro tra Spediporto ed Escola Europea Intermodal Transport

Spediporto ha firmato a Barcellona una convenzione quadro con l’Escola Europea – Intermodal Transport; l’intesa, della durata di 60 mesi, prevede la promozione congiunta del programma MOST Italy (Motorways of the Sea Training), percorso immersivo sul trasporto marittimo a corto raggio e sull’intermodalità; del corso Going Digital sulla digitalizzazione delle operazioni logistiche; del Port Virtual Lab (PVL), ambiente simulato di operazioni portuali. Sono previsti, inoltre, corsi specializzati nelle operazioni ferroportuali e nella Blue Economy, nonché programmi di formazione sull’intelligenza artificiale applicata alle amministrazioni pubbliche del settore portuale e logistico.

L’accordo include la partecipazione congiunta a progetti europei (Interreg, Horizon Europe, FSE+), la collaborazione con istituti di formazione professionale e università italiane, e il riconoscimento dell’Escola Europea come Socio Istituzionale di Spediporto.

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