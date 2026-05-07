Gli imprenditori spezzini: “Poche speranze ma bisogna crederci. La Serie C un passo indietro per il commercio”

La speranza è l’ultima a morire, ma anche gli imprenditori spezzini vedono come molto complicata una permanenza in Serie B dello Spezia. Poco più di ventiquattr’ore all’ultimo impegno della squadra di Luca D’Angelo, che in casa del Pescara deve vincere e sperare che il Bari non faccia alcun punto sul campo del Catanzaro. “Purtroppo è un momento molto drammatico, ma è in queste situazioni che la squadra va aiutata. È l’ultima partita, non costa niente crederci”, dice a Radio Picco, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle 18 su RLV – La Radio a Colori, Gianluca Giannoni, titolare di Gelateria Vernazza, top sponsor dello Spezia Calcio. “È stato fatto uno stadio nuovo, con un’hospitality di alto livello che a livello commerciale ha garantito un’esposizione importante per i commercianti. C’è stato un confronto con gli imprenditori e abbiamo notato un grande miglioramento da ogni punto di vista. Fare un passo indietro sarebbe un grande peccato, è stata fatta una grande opera e commercialmente con la Serie C avremmo meno visibilità, anche perché ci saranno meno presenze allo stadio.

Di simili idee anche Alessandro Biggio, Ceo di Fluid Global Solutions, a sua volta top sponsor del club di via Melara: “Le speranze sono poche, ridotte al lumicino, ma bisogna crederci fino in fondo. Vincere potrebbe non bastare perché si è legati agli altri, ma sarebbe importante chiudere nella miglior posizione possibile. Quest’anno credo che alla squadra non sia stata trasmessa la mentalità giusta, non credo siano mancati i leader ma l’ambiente e penso che la partita di domani debba giocarsi sul collettivo”, spiega. “Il danno più grossa riguarda la visibilità e il prestigio per una città come la nostra. Il palcoscenico della B ma soprattutto quello della A danno lustro alla città come contesto, e in più ci va aggiunto l’aspetto turistico ma non solo. È un passo indietro, questo sicuramente, soprattutto per le infrastrutture che ci sono oggi. Lo Spezia non è una squadra blasonata come altre, ma in questi anni ha fatto strutture che oggi sono il fiore all’occhiello. È un peccato, non ci resta che sperare anche perché la Serie C è un campionato difficile da cui tornare su. Quest’anno lo Spezia non si è dimostrato all’altezza a livello dirigenziale. Una stagione fallimentare come questa sarebbe facilmente replicabile senza assumere la consapevolezza di questi limiti”.

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