“Incollocabili”, al festival Su la testa un incontro tra letteratura, identità e inclusione

Albenga. Cos’è l’incollocabilità? Cosa vuol dire sentirsi, essere o trovarsi incollocabili rispetto all’ambiente, al tempo, al luogo, alla situazione sociale? Si può scegliere di essere incollocabili per sfuggire alle canonizzazioni o è piuttosto una condizione fisica o dell’anima in cui ci si viene a trovare?

Un incontro dibattito all’interno del festival Su la testa, da sempre motore vivo di inclusione e valorizzazione delle realtà culturali del territorio e delle arti sensibili, per discutere sul tema dell’incollocabilità con Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi, docenti e romanzieri. Introduce e modera Alfredo Sgarlato, psicologo attivo presso gli sportelli di ascolto scolastici regionali e operatore culturale. A seguire il racconto in musica di Davide Geddo, Federico Sirianni e Ginamaria Simon.

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