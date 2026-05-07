L’assessore regionale Paolo Ripamonti al Forum Nazionale sull’energia

Liguria. L’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti è intervenuto questo pomeriggio alla terza edizione del Forum Nazionale sull’Energia “Transizione al bivio”, organizzato a Rapallo da TN Events & Media con Quotidiano Energia. È stata occasione anche per Regione Liguria di proseguire il confronto sulle sfide del sistema energetico italiano ed europeo tra istituzioni, imprese e mondo accademico.

L’assessore Ripamonti ha fatto il punto sulle principali misure regionali in materia energetica: “L’approvazione del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, il PEAR 2030, è una realtà attesa ormai da sei anni. Abbiamo inoltre approvato in Giunta regionale il DDL Aree Idonee, attualmente in itinere nel percorso in Commissione e poi in Consiglio, strumento anch’esso particolarmente atteso. È stato approvato inoltre il piano per le aree di accelerazione, altro provvedimento importante per la semplificazione degli iter autorizzativi”.

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